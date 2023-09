Soundbar Samsung 5 canali: che OFFERTA su Amazon (-44%)

Per migliorare l’audio della tua TV senza spendere troppo non possiamo che consigliarti la soluzione ormai più diffusa: una fantastica soundbar Samsung con potenza da 140W e 5 canali che oggi può essere tua su Amazon a 139 euro invece di 249, con un super sconto di 110 euro.

Soundbar Samsung 140W e 5 canali: le caratteristiche

Con questa soundbar Samsung potrai immergerti in un suono surround 3D Dolby Atmos che ti farà sentire parte integrante dell’azione. Grazie all’audio surround Dolby Atmos wireless, ogni suono è reso con una chiarezza e una profondità straordinarie. Sarai catapultato direttamente nel cuore della tua musica e dei tuoi film preferiti.

La Soundbar Samsung HW-S50B/ZF è progettata per adattarsi al tuo stile di vita. Utilizza il suono adattivo per regolare automaticamente le impostazioni audio in base al contenuto che stai guardando o alla musica che stai ascoltando. In questo modo, otterrai sempre un suono bilanciato e definito nei minimi dettagli.

Questa soundbar è perfetta anche per la musica che per i giochi. La Game Mode Pro ti consente di sentire chiaramente i tuoi nemici anche quando sono lontani, mentre la Music Mode ti permette di ballare tutta la notte con un sistema audio progettato per le feste.

Con la connettività Bluetooth e AirPlay, collegare i tuoi dispositivi alla soundbar è semplicissimo. Puoi trasmettere la tua musica preferita direttamente dalla tua app musicale senza la necessità di cavi aggiuntivi, garantendo un’esperienza senza interruzioni.

Per un’esperienza di home cinema completa, puoi abbinare questa soundbar a un televisore Samsung compatibile. La tecnologia Q-Symphony utilizza i canali di entrambi i dispositivi contemporaneamente, offrendoti un suono coinvolgente e cinematografico direttamente nel tuo salotto.

Non perdere questa opportunità di migliorare la tua esperienza audio domestica a un prezzo incredibile. Approfitta di questa offerta del 44% su Amazon per portare la Soundbar Samsung HW-S50B/ZF a casa tua per soli 139 euro invece di 249.

