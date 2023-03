Soundbar MEREDO da 150 W: da non perdere a questo PREZZO FOLLE

Ogni momento è buono per ascoltare della buona musica nel tuo salotto, da solo o in compagnia? Allora questo Soundbar MEREDO da 150 W fa proprio al caso tuo e oggi puoi acquistarlo al prezzo imperdibile di soli € 93,49 ma solo se ti affretti. Infatti, lo sconto del 20% che ti propone Amazon potrebbe terminare tra non molto.

Questo eccellente prodotto del marchio MEREDO da 150 W è costituito da materiali in legno ad alta densità. Tale caratteristica ti permetterà di ascoltare contenuti audio dalla qualità eccezionale, con un suono denso e potente, senza alcuna distorsione. MEREDO ha dato vita ad una struttura con condotto di basso e altoparlante del subwoofer da 4 pollici incorporato. Grazie ai bassi potenti potrai godere di un suono fantastico che ti farà vivere sensazioni audio uniche.

Avrai un suono ottimizzato e potrai sfruttare sino a 5 modalità EQ (film, notizie, musica, basso, gioco), quindi qualunque contenuto audio andrai ad ascoltare, dal film d’azione ai film più drammatici caratterizzati da un audio meno esplosivo, potrai contare sempre e comunque su un soundbar eccellente e avrai quindi suoni nitidi e chiari.

Completo anche dal punto di vista della connessione, questo prodotto del marchio MEREDO ti offrirà la possibilità di scegliere tra 5 canali di connessione. Grazie all’aggiornamento 5.0 Bluetooth-no lag, non avrai nessun problema di fluidità o ritardo nella trasmissione del suono audio ma potrai anche collegarti tramite HDMI-ARC, Optical, Aux e USB.

Anche utilizzando l’HDMI ARC potrai usufruire di un suono audio di qualità ottima anche se collegato ad altri dispositivi tramite la tua TV come giocatori UBD o console di gioco. Insomma un dispositivo audio che riempirà la tua casa con un suono avvolgente. Non ti resta che correre su Amazon e acquistare il Soundbar MEREDO da 150 W a soli € 93,49. Approfittane subito, lo sconto del 20% potrebbe terminare prima di quanto tu possa immaginare.

