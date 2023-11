Soundbar LG SQC2 in FORTE SCONTO su Amazon: il suono del grande cinema a casa tua

La soundbar LG SQC2 è attualmente disponibile su Amazon a soli 119,00€, anziché 198,00€, con uno sconto del 40%.

Questo dispositivo audio offre un’esperienza coinvolgente grazie ai suoi 300W di potenza totale su 2.1 canali e al subwoofer wireless, che garantisce bassi profondi e corposi, rendendo la tua esperienza audio simile a quella di una sala cinematografica.

La connettività Bluetooth ti consente di ascoltare la musica senza fili, collegando direttamente il tuo smartphone anche quando il televisore è spento. Inoltre, la soundbar offre un’ampia connettività grazie all’ingresso ottico, all’ingresso AUX da 3,5 mm e alla porta USB, garantendo la massima flessibilità nell’allacciare tutti i tuoi dispositivi.

Con i suoi 95 cm di larghezza, la soundbar è ideale per i televisori a partire da 43″, garantendo un’esperienza audio potente e appagante per i tuoi film e programmi preferiti. La soundbar SQC2 è dotata di Adaptive Sound Control, una tecnologia che analizza il suono in tempo reale, ottimizzando automaticamente le impostazioni audio in base ai contenuti riprodotti.

La tecnologia Auto Sound Engine di LG garantisce un bilanciamento perfetto del suono a qualsiasi livello di volume, offrendo un’esperienza sonora ottimale in ogni situazione. Approfitta subito di questa offerta per migliorare significativamente la qualità audio della tua TV e trasformare il salotto di casa nel tuo cinema personale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.