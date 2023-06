Soundbar LG S40Q ad un ottimo prezzo su Amazon

La soundbar LG S40Q offre un’esperienza audio coinvolgente grazie alla sua potenza di 300W e ai suoi 2.1 canali. È disponibile su Amazon con uno sconto del 13%, al prezzo di 138,89€ rispetto al prezzo consigliato di 159,00€. La soundbar è dotata di AI Sound Pro, una funzione che analizza ciò che stai guardando per adattare la resa sonora in base al contenuto. Questo significa che i dialoghi, la musica o gli effetti cinematografici saranno enfatizzati in modo ottimale per offrire un’esperienza audio ottimizzata.

La presenza di un subwoofer wireless permette di godere di bassi profondi e corposi, simili a quelli di un cinema, che aggiungono un ulteriore livello di coinvolgimento al suono complessivo. La soundbar offre varie opzioni di connettività, tra cui HDMI e Bluetooth. È possibile collegare un lettore Blu-Ray o un decoder direttamente alla soundbar per un’esperienza audio ottimale. In alternativa, è possibile ascoltare la musica dal proprio smartphone in modalità wireless tramite la connessione Bluetooth.

Con una larghezza di 76 cm, la soundbar è ideale per tutte le TV a partire da 43”. Questa dimensione consente di godere di un audio più potente e appagante durante la visione dei film o dei programmi televisivi. La soundbar LG S40Q rappresenta quindi una scelta interessante per chi desidera migliorare l’esperienza audio del proprio sistema home theater. Con la sua potenza, la tecnologia AI Sound Pro e il subwoofer wireless, offre un suono coinvolgente e di qualità. Non farti scappare questa offerta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.