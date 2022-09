Soundbar LG potente con un TUONO: 300W che ti stravolgono casa (-37%)

Se ami ascoltare la musica ad alto volume mantenendo una certa qualità di diffusione, allora non puoi non prendere al volo questa offerta di eBay sulla potentissima soundbar LG da 300W per pochissimo tempo con il 37% di sconto.

Se la metti subito nel carrello, infatti, la paghi appena 125€ avendo la certezza di ricevere a casa un sistema audio 2.1 in grado di assicurarti un’elevata esperienza di ascolto in ogni momento della giornata.

La potentissima soundbar LG da 300W è in offerta su eBay a prezzo regalo

Realizzata con materiali di buon livello e con un mix di tecnologia in grado di soddisfare tutte le tue personali esigenze, il sistema audio del colosso sudcoreano eredita anche alcune funzionalità un tempo esclusiva dei soli modelli di fascia alta.

A questo prezzo, infatti, ricevi a casa un sistema 2.1 con supporto alla tecnologia GTS Virtual:X, Dolby Digital e anche AI Sound Pro che analizza automaticamente in tempo reale la forma d’onda in entrata per assicurarti sempre una equalizzazione perfetta per un sound caldo e corposo.

Non farti scappare questa tremenda occasione dalle mani e metti subito nel carrelo la potentissima soundbar LG fintanto che è acquistabile con il 37% di sconto. Infine, ricorda che se scegli di acquistarla con PayPal puoi pagarla in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

