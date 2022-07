Soundbar LG da 400W: ti smonta casa con un sound POTENTE a prezzo WOW

Se per te la potenza del suono è tutto quando ascolti i tuoi brani preferiti o guarda i migliori film di sempre, allora la spettacolare soundbar LG da 400W in offerta su eBay fa proprio al caso tuo. Ad appena 169€, infatti, la soluzione realizzata dal colosso sudcoreano è sempre pronta a soddisfare ogni tua singola necessità dandoti la possibilità di godere di un’esperienza di ascolto che ti lascerà senza parole sin dal primo utilizzo.

Il prezzo di vendita, già interessante di suo, può essere ancora più vantaggioso se consideri che con PayPal puoi acquistarla in 3 comode rate senza interessi e senza busta paga.

La soundbar LG da 400W è tua su eBay al prezzo più economico di sempre: affare d’oro

Caratterizzata da un design di alto livello ideale per qualsiasi tipologia di arredamento, uno degli aspetti più interessanti della soundbar di LG è la presenza del subwoofer wireless: lo puoi posizionare in qualsiasi punto della stanza per ricreare un effetto 3D surround ideale per sentirti immerso in un sound potente e avvolgente.

Il merito di questa qualità audio, oltre alla sapiente equalizzazione dei tecnici LG, è anche il pieno supporto alla tecnologia Dolby Digital e DTS Virtual:X; inoltre, la soundbar dispone anche della tecnologia AI Sound Pro che si occupa di monitorare e equalizzare in tempo reale l’onda sonora in relazione al contenuto in riproduzione. La puoi affiancare alla smart TV in solone con la porta HDMI/cavo ottico, oppure la puoi abbinare ai dispositivi mobile con il modulo Bluetooth; qualsiasi scelta farai resterai sempre soddisfatto dalla qualità audio.

Prendi al volo questa occasione e metti subito nel carrello la soundbar LG da 400W fintanto che la puoi pagare al prezzo più economico di sempre. Inoltre, ricorda che utilizzando PayPal puoi acquistarla in 3 comode rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.