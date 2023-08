Soundbar Creative Stage SE: a 49€ fate un AFFARONE!

Creative, un nome che risuona nel mondo delle periferiche audio per i gamer e i professionisti del PC. Ma la novità è che Creative ha deciso di ampliare i suoi orizzonti e abbracciare anche l’home theatre, conquistando un pubblico più vasto. Oggi, siamo qui per presentarvi un’offerta strabiliante disponibile su Amazon. Vi presentiamo la soundbar Creative Stage SE, un vero capolavoro audio. Il prezzo di questa meraviglia è sceso da 79,99 euro a soli 49,99 euro, grazie a un coupon sconto di 30 euro che potrete applicare al momento dell’acquisto prima di inserirlo nel carrello. Questa è un’occasione imperdibile per mettere le mani su un prodotto di altissima qualità a un prezzo così conveniente, ma sbrigatevi perché è destinata a finire presto.

Soundbar Creative Stage SE: caratteristiche principali

Stage SE offre fino a 48W di potenza di picco con audio di alta qualità e potete anche passare da un audio più caldo a uno più brillante e regolarlo a vostro piacimento. Portate l’esperienza cinematografica sulla vostra scrivania con la tecnologia brevettata Creative Surround. Sarete anche in grado di ascoltare chiaramente ogni sillaba con la tecnologia Clear Dialog.

Facile da configurare e alimentata esternamente, potete godervi la musica mentre siete collegati al PC o passare allo streaming wireless grazie al Bluetooth 5.3 dal vostro smartphone o tablet. Il design nero è elegante e si adatta perfettamente a qualsiasi scrivania e ambiente. Molto comodi i comandi rapidi con cui potete regolare anche il volume rapidamente tramite la manopola multifunzione. Ottenete, infine, il pieno controllo delle regolazioni del volume, commutazione della sorgente, selezione delle modalità Surround e Clear Dialog, nonché le regolazioni del tono tutto tramite il comodo telecomando incluso.

Tutto questo può essere vostro al prezzo di 49,99 euro con uno sconto pari a 30 euro sul prezzo di listino da applicare tramite un coupon da inserire prima di mettere il prodotto nel carrello. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.