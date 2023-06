Soundbar Creative Stage Air V2: a soli 39€ è l'AFFARE del giorno

Creative è uno dei marchi più blasonati per quanto riguarda le periferiche audio dedicate ai gamer o ai PC professionali, ma da qualche tempo ha deciso anche di aprirsi all’home theatre e ai dispositivi dedicati ad un pubblico più ampio. Mantenendo tutta la qualità dell’azienda, ecco a voi un’incredibile offerta Amazon riguardante la soundbar Creative Stage Air V2 che passa da 59,99 euro a 39,99 euro grazie a un coupon sconto di ben 30 euro da attivare prima di procedere con l’acquisto.

Soundbar Creative Stage Air V2: caratteristiche principali

Si tratta di una soundbar dalle dimensioni incredibilmente compatte che si inserisce perfettamente sotto il monitor del PC e si abbina a qualsiasi stile di arredamento, grazie al design sobrio ed elegante. Questa soundbar è stata realizzata con l’intento di essere trasportata ovunque e per questo motivo, oltre alle dimensioni ridotte, presenta una batteria interna che dona un’autonomia fino a 6 ore.

Godetevi il suono degli alti cristallini e dei bassi potenti con volumi impensabili per queste dimensioni. La Creative Stage Air ospita due driver con modulazione dedicata e un radiatore passivo sovradimensionato che offrono un audio eccezionale con bassi potenti per un’esperienza sonora coinvolgente. I pulsanti di riproduzione e controllo del volume si trovano comodamente sul lato della soundbar con LED che indicano lo stato sul pannello frontale.

I comandi si trovano sul lato della soundbar e sono facilmente raggiungibili. Infine potrete collegare comodamente TV, computer e smartphone grazie a una vasta gamma di opzioni di connettività, come Bluetooth 5.3, ingresso AUX da 3,5 mm e USB. In questo modo potete collegarla direttamente ai vostri dispositivi: PC, dispositivi mobili e persino console di gioco come PS4, PS5 e Switch. Tutto questo può essere vostro al prezzo di 39,99 euro con uno sconto pari a 20 euro sul prezzo di listino da applicare tramite un coupon da inserire prima di mettere il prodotto nel carrello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.