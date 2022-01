Soundbar compatta 6 in 1 a 31€: OFFERTACCIA Amazon

Un'ottima soundbar compatta 6 in 1. Bella e versatile. puoi usarla in molti modi diversi. Con le promozioni Amazon del momento, non servirà investire un patrimonio per portarla a casa: la prendi a 31€ circa appena e le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Soundbar compatta 6 in 1: prezzo super su Amazon

Un prodotto super elegante e di design. Soprattutto, non molto ingombrante. In questo modo, è facilissimo trovare un posto dove posizionarla.

Puoi agevolmente metterla sotto la TV oppure sotto il PC, ma – fidati – non ti limiterai a questo. Del resto, si tratta di un dispositivo 6 in 1. Che significa? Ecco quello che può offrirti:

utilizzo a cavo, tramite jack audio da 3,5 millimetri per tutti i device che lo necessitano; possibilità di sfruttare la connessione Bluetooth per una connessione wireless (ad esempio con lo smartphone); utilizzo con alimentazione tramite energia elettrica, così da poterlo sfruttare illimitatamente, per tutto il tempo che occorre; presenza di una batteria integrata: una vera chicca, che ti consentirà di portarla ovunque e usarla dove preferisci per ore, senza il vincolo di cavi; utilizzo dello slot microSD integrato per inserire memorie esterne e riprodurre la musica che ami di più; possibilità di sfruttarlo come sistema di vivavoce per chiamate e videochiamate, grazie alla presenza di un microfono integrato.

Visto? Usare questa soundbar compatta 6 in 1 solo sotto il PC sarebbe un vero peccato! In più, in omaggio ricevi il telecomando per la gestione rapida.

Insomma, un prodotto bello e completo, che ora prendi a gran prezzo da Amazon. Completa l'ordine rapidamente per averlo a 31€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.