Soundbar Bose: potenza e qualità in OTTIMO SCONTO su Amazon

Lo sconto del 20% attivo su Amazon sulla soundbar Bose Solo Series II ti permette di fare un vero affare perché te la porti a casa a soli 159,99 euro invece di 199,95. Una strepitosa occasione che non puoi farti scappare per migliorare l’audio della tua TV.

Soundbar Bose Solo Series II: le caratteristiche

La Bose Solo Soundbar serie II offre un suono chiaro e una facilità d’uso straordinaria come diffusore Bluetooth per TV, migliorando l’esperienza audio del televisore.

La funzione “Dialogue Mode” semplifica la chiarezza dei dialoghi, rendendo ogni parola più comprensibile senza la necessità di regolare il volume. Basta premere il pulsante corrispondente sul telecomando incluso per attivare questa caratteristica.

La configurazione è estremamente semplice, con un singolo collegamento al televisore attraverso il cavo audio ottico incluso, rendendo la soundbar pronta all’uso in un istante.

Grazie alle sue dimensioni compatte, con un’altezza di circa 7 cm, la soundbar può essere posizionata sotto la maggior parte dei TV. Inoltre, è inclusa una staffa da parete in acciaio di alta qualità per montare la soundbar in modo elegante e a filo con la parete.

La riproduzione musicale tramite Bluetooth consente infine di ascoltare liberamente la tua musica preferita. Premendo il pulsante “Bluetooth” sul telecomando, è possibile associare un dispositivo e riprodurre musica, podcast e altri contenuti in modalità wireless direttamente dalla soundbar. Un dispositivo dunque completo e di qualità tuo oggi a soli 159,99 euro.

