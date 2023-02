Soundbar Bluetooth JBL: vera POTENZA sonora a prezzo WOW (-300€)

La Soundbar Bluetooth JBL BAR 9.1 offre un’esperienza Home Cinema direttamente a casa tua. Con i suoi quattro altoparlanti Surround e Dolby Atmos, JBL BAR 9.1 True Wireless dà vita ad un suono 3D in grado di coinvolgerti al massimo in ogni film, gioco o traccia musicale.

La potenza in uscita da 820 Watt del sistema audio, insieme al subwoofer wireless da 10″ con bassi potenti e definiti, ti farà sentire in ogni momento come se fossi al centro dell’azione. Da non perdere con l’offerta di oggi.

Crollo di prezzo per la Soundbar Bluetooth JBL BAR 9.1

Con la connettività Bluetooth, il WiFi integrato e la compatibilità con Chromecast ed Airplay 2, trasmettere musica ed altri contenuti in streaming è facile e veloce. Inoltre, i due altoparlanti Surround sono rimovibili e posizionabili ovunque nella stanza, così da ottenere un suono ancora più realistico ed avvolgente.

Grazie alle sue batterie integrate, gli altoparlanti Surround possono essere utilizzati per 10 ore di seguito e poi ricaricati semplicemente agganciandoli alla soundbar. La JBL BAR 9.1 TWS arriverà da te con un subwoofer wireless, due altoparlanti wireless, un telecomando con batterie, cavi di alimentazione, un cavo HDMI, staffe per il montaggio a parete ed una guida.

Per averla subito con un mega sconto di 300 euro non devi fare altro che completare il tuo acquisto su Amazon: questa potentissima soundbar Bluetooth di JBL sarà tua ad un prezzo promozionale di appena 699 euro (anche a rate) ed arriverà da te con spedizione gratuita in pochissimo tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.