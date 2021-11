Soundbar 40W lunga 1 metro a 29€: occasione d'oro su Amazon

Una soundbar assurda a un prezzo che non ci si crede. Farà un figurone, grazie al suo metro di lunghezza, sotto la televisione. Con 40W di potenza e doppio woofer, godi di eccezionale qualità audio. Un prodotto di design, dotato di connessione a cavo oppure Bluetooth, che porti a casa a 29,99€ appena da Amazon adesso. Godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Eccezionale soundbar in gran sconto su Amazon

Un prodotto bellissimo esteticamente, elegante, ma che non passa inosservato. Posizionala sotto la televisione, direttamente su un mobile, oppure anche al muro: grazie alla predisposizione, potrai farlo in totale autonomia. In un attimo, la colleghi alla corrente elettrica e poi decidi come connetterla alla TV (o al PC): a cavo oppure sfruttando il Bluetooth? Scegli tu come preferisci. Ogni aspetto del dispositivo puoi gestirlo dal praticissimo telecomando in dotazione oppure sfruttando il display LED e i controlli touch, alloggiati direttamene sulla parte anteriore del device.

Insomma, bella, completa e d'effetto. A questo prezzo, una soundbar così completa è un vero e proprio affare. Del resto, si tratta delle chicche nascoste Amazon, in occasione dell'anticipo di Black Friday 2021.

Non perdere l'occasione e approfittane: completa rapidamente l'ordine e godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.