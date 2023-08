Soundbar 100W con subwoofer esterno: BESTIA a prezzo SHOCK (69€)

Sei stanco del suono piatto della tua TV? Vuoi vivere un’esperienza cinematografica senza uscire di casa? Questa potentissima soundbar con subwoofer esterno è la soluzione che stavi cercando! Ora disponibile su Amazon a 69€ circa appena, è un affare imperdibile. Spunta il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Disponibilità residua limitatissima.

Con una potenza di 100W e 4 tweeter, la ULTIMEA HCLR-TV offre una qualità audio superiore. Il subwoofer cablato da 10cm garantisce bassi profondi e chiari, perfetti per film, musica e giochi.

Scegli tra 5 modalità diverse: Gioco, Bassi, Film, Musica e Notizie. Ogni modalità è progettata per migliorare l’esperienza audio in base al contenuto che stai guardando o ascoltando. Collega la soundbar tramite Bluetooth, Ottica, AUX, Scheda TF o USB. È compatibile con TV, smartphone, laptop, Fire Stick e molto altro.

La barra può essere divisa in due parti, rendendola facile da trasportare e riporre. Il design elegante si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico. Con il kit di montaggio incluso e le istruzioni chiare, l’installazione è un gioco da ragazzi. Puoi anche collegare le due barre insieme con un mini cavo incluso nel pacchetto.

L’eccellente soundbar attualmente in sconto su Amazon è un investimento intelligente per chi desidera migliorare l’esperienza audio della propria casa. Con un prezzo scontato di 69€ circa appena, non c’è mai stato un momento migliore per acquistarla. Non perdere questa opportunità, spunta il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine per approfittarne. Te l’accaparri con spedizioni rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità residua è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.