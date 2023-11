Sound TOP e design HOT: le cuffie TWS OPPO Enco X giù del 50%

Inutile girarci intorno: se vuoi ascoltare i tuoi brani preferiti ad altissima qualità senza spendere un capitale, le cuffie OPPO Enco X sono in offerta su Amazon al prezzo più conveniente di sempre. Con uno sconto immediato del 50%, infatti, le cuffie true wireless del colosso cinese possono essere tue spendendo la cifra di appena 89€.

Di design, belle, leggere, comode da indossare e con una batteria che ti accompagna per ore e ore, con le cuffie TWS a marchio OPPO non avrai più bisogno di guardarti intorno alla ricerca di un nuovo modello.

50% di sconto su Amazon per le cuffie true wireless OPPO Enco X: occasione imperdibile

Il modulo Bluetooth 5.2 integrato ti assicura la trasmissione di tracce audio ad altissima risoluzione senza mai cali di qualità, mentre l’implementazione di tre microfoni esterni ti garantisce telefonate sempre chiare e cristalline anche negli ambienti più confusionari. Compatibili al 100% con iOS e Android, oltre ad essere impermeabili agli schizzi, le cuffie OPPO Enco X supportano anche i controlli touch e la cancellazione del rumore.

Quest’oggi è praticamente impossibile lasciarsi scappare lo sconto del 50% di Amazon per le cuffie di OPPO; fatti furbo e mettile subito nel carrello per riceverle a casa in appena 24 ore con la consegna rapida garantita dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.