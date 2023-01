Sound POTENTISSIMO per la soundbar LG da 300W, a prezzo HOT su eBay

Se per te la qualità audio ha una valenza molto importante quando ascolti i tuoi gruppi preferiti o guardi un film in TV, allora è arrivato il momento di fare il salto in avanti: acquista subito su eBay la soundbar LG da 300W con subwoofer wireless.

Solo oggi, infatti, con appena 144€ hai finalmente a portata di mano l’offerta che stavi aspettando da così tanto tempo: un impianto 2.1 in grado di soddisfare le tue personali esigenze sotto tutti i punti di vista, anche sotto il profilo del design.

Solo su eBay puoi acquistare la soundbar LG da 300W ad appena 144€: affare d’oro

Realizzata con materiali di buona fattura e con una cura sorprendente dei dettagli, il sistema 2.1 del colosso sudcoreano eredita numerose funzionalità spesso esclusiva dei modelli più costosi. Innanzitutto il subwoofer: stiamo parlando di un’unità completamente wireless che puoi posizionare in ogni angolo della stanza, il massimo della libertà per ricreare un suono surround avvolgente e senza cavi in giro per casa.

Inoltre, a tutto ciò si aggiungono funzionalità di alto livello come il DTS Virtual:X e il Dolby Digital, ma la feature che surclassa tutte le altre è senza ombra di dubbio l’AI Sound Pro: è una funzionalità di nuova generazione che equalizza e ottimizza il sound in uscita in tempo reale in base al contenuto in riproduzione.

Collegala alla tua smart TV tramite la porta USB oppure HDMI per guardare i tuoi film preferiti come se fossi al cinema, oppure sfrutta il modulo Bluetooth integrato per ascoltare in streaming tutta la musica che vuoi con una definizione che ti sorprenderà.

Preparati a un sound che ti farà rimanere a bocca aperta per la sua incredibile qualità e potenza, il tutto spendendo appena 144€ su eBay con tanto di consegna rapida e addirittura senza costi di spedizione extra. Ora non hai più scuse per ascoltare musica o guardare film con un impianto audio non all’altezza delle tue aspettative.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.