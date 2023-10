Sound DEVASTANTE e design MINIMAL: soundbar LG 300W a 99€ su Amazon

La Festa delle Offerte Prime si conclude fra poche ore ma senza però darti la possibilità di prendere al volo un’altra offerta Amazon di altissimo livello: in questo caso parliamo della potentissima soundbar LG 2.1 da 300W. Con uno sconto immediato del 21%, infatti, oggi è la tua occasione d’oro per montare in casa un impianto audio di alto livello spendendo la cifra shock di appena 99€.

L’aspetto forse più interessante del sistema audio a marchio LG, senza nulla togliere al prezzo super conveniente, è senza ombra di dubbio la presenza di un subwoofer wireless da poter piazzare in ogni angolo della stanza per ricreare un effetto surround impareggiabile.

Solo su Amazon puoi acquistare la potentissima soundbar LG ad appena 99€

Nonostante il calo di prezzo la soundbar LG dispone di alcune singolari funzionalità audio solitamente esclusiva dei modelli più costosi, tra cui la funzione AI Sound Pro che enfatizza le voci e migliora l’audio generale in base al contenuto riprodotto. La puoi affiancare alla smart TV di casa oppure collegare rapidamente al tuo device mobile tramite il Bluetooth integrato; qualsiasi sia la tua scelta, preparati a un’esperienza di ascolto di alto livello senza spendere una cifra proibitiva.

Cosa stai aspettando? Solo durante la Festa delle Offerte Prime hai finalmente la migliore occasione di sempre per acquistare su Amazon la potentissima soundbar del colosso sudcoreano da 300W; mettila subito nel carrello per riceverla direttamente a casa nella giornata di domani con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.