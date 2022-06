Il Sottocosto Online di Unieuro continua con sconti fino al 60%

Il Sottocosto Online di Unieuro è un vero pozzo di affari, puoi sempre attingerne e soddisfare qualsiasi tuo sogno. Pensa che hai la possibilità di acquistare tantissimi articoli delle migliori marche hi-tech scontati a prezzi davvero pazzeschi, fino al 60% di sconto. Non ci credi?

Metti subito nel carrello lo Xiaomi Mi Smart Band 5 a soli 19,99 euro, invece di 39,99 euro. Minimo storico per questa incredibile smartband completa, che in realtà è anche un potente smartwatch.

Il tuo personal trainer a meno di 20 euro una tantum ti sta aspettando. Potrai tenerti in forma ora che sta arrivando l’estate. Inoltre, monitorerai la tua salute grazie ai sensori dedicati per il controllo della frequenza cardiaca, dell’ossigenazione del sangue e del sonno.

Approfitta del Sottocosto Online. Acquista tutti i prodotti che vuoi con consegna direttamente a casa o prenotando un ritiro gratuito presso il negozio Unieuro più vicino a te. Potrai pagare direttamente al ritiro o subito sul sito.

Scegliendo PayPal, tutti gli ordini con importo uguale o superiore a 30 euro potrai pagarli in 3 comode rate. Non dovrai fornire nessuna garanzia, come busta paga, reddito o altro, per ottenere questo mini finanziamento.

Unieuro e il Sottocosto Online: prezzi pazzi per tutti

Unieuro sa che per te l’estate è divertimento, gite e mare. Ecco perché nel Sottocosto Online trovi anche l’eccezionale e super potente Monopattino Ducati PRO-II PLUS a soli 359,90 euro, invece di 599,90 euro. Un vero bolide che può raggiungere una velocità massima di 25 Km/h.

Scegli la libertà di muoverti dove vuoi e come vuoi. Supera il traffico cittadino, non preoccuparti dei parcheggi introvabili. Potrai addirittura portarlo con te su treni e autobus. Insomma, questo monopattino diventerà il tuo inseparabile compagno di viaggio per l’estate.

E per finire, non puoi viaggiare senza essere accompagnato dalla tua musica preferita che ti dà la carica. Ecco allora i praticissimi Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro a soli 44,99 euro, invece di 89,99 euro.

Dopo il primo abbinamento al tuo dispositivo, si collegheranno automaticamente ogni volta che le indosserai. La cancellazione del rumore rende sempre chiare le tue telefonate. Inoltre, i bassi di qualità e gli alti trasformano ogni suono in un’opera d’arte.

Approfitta del Sottocosto Online di Unieuro. Questi e tantissimi altri prodotti ti aspettano direttamente sullo store di Unieuro sul suo sito ufficiale. Meglio sbrigarsi perché il rischio è che le scorte di esauriscano presto portando così molti articoli in sold out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.