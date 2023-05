Sottocosto Apple: Mac Mini M2 torna in offerta a 599€ da Unieuro

Il Mac mini M2 fa registrare un importante passo in avanti a livello prestazionale rispetto al modello precedente. Nonostante a livello di design risulti identico al suo predecessore, il boost in termini di performance è tale da portarlo sul gradino più alto in un ideale podio con i migliori mini PC oggi sul mercato. E se a questo aggiungi l’offerta di Unieuro, diventa naturale parlare di best buy: 599 euro anziché 729 euro, grazie allo sconto del 17%, con le spese di spedizione a carico di Unieuro.

Apple Mac Mini M2 in sconto del 17% sul sito di Unieuro

A fare la differenza rispetto al primo modello è il processore M2, che porta il nuovo Mac mini di Apple su di un altro livello. Grazie a una velocità fuori dal comune, riuscirai ad aumentare il livello di produttività nel giro di pochi giorni. Dedicati alla creazione di contenuti sempre più complessi, immergiti completamente nei giochi che richiedono un’elaborazione grafica massiccia, completa le attività di tutti i giorni in un amen.

Ottima anche la connettività, come un mini PC richiede: Wi-Fi 6E, Gigabit Ethernet, HDMI, USB-A, Thunderbolt 4 e jack per le cuffie. C’è davvero tutto, nessuno può restare escluso.

Se la spesa di 599 euro risulta troppo onerosa, puoi approfittare del pagamento in 3 rate da 199 euro senza interessi con Klarna e PayPal. E se opti per Klarna, puoi anche decidere di non pagare nulla oggi e di completare il pagamento intero 30 giorni dopo la consegna.

Aggiungi al carrello ora il Mac mini M2 per risparmiare 130 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.