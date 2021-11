Sottobicchieri PlayStation: il regalo NERD perfetto

Fare un regalo a un amico patito del gaming è difficile. Comprare un gioco non è esattamente la cosa più semplice così come azzeccare quello che magari non ha in libreria. Se per caso però è affezionato al mondo PlayStation, con questa stuzzicante idea trovata su Amazon potresti andare alla grande. Di cosa si tratta? Di semplicissimi sottobicchieri a tema PS che sono belli a vedersi e utili in ogni occasione. In più sono finanche in promozione quindi con appena 8,99€ te li porti a casa.

Allora, cosa ne pensi? Non ti preoccupare, non sono dei prodottini solamente ispirati ma bensì degni della licenza ufficiale.

Le spedizioni sono gratuite in tutta Italia. Anche se segnalati come “non disponibili” li puoi acquistare, appena torneranno online ti verranno spediti. Questione di giorni, insomma!

Sottobicchieri PlayStation: un regalo sfizioso e centrato

I sottobicchieri PlayStation che ti sto presentando sono quattro e ovviamente non potevano che aver raffigurato i classicissimi simboli del Dual Shock. Conformi in tutto e per tutto ai colori, possono essere utilizzati con bibite fredde, calde o persino per decorazione.

Non si rovinano con facilità grazie alla robusta struttura rivestita in metallo e sughero antiscivolo così non si corre neanche il rischio di far volare tazze e bicchieri.

In più sono un vero oggetto da collezione, quindi non perderteli proprio.

Puoi acquistare questi sottobicchieri PlayStation su Amazon ad appena 8,99€. Non perdere l'occasione di farli diventare tuoi a questo prezzo eccezionale.