Sorriso splendente grazie all'Offerta Lampo su Amazon: Spazzolino+Set da Viaggio+Dentifricio! (-47%)

Preparati a sorridere! Lo spazzolino elettrico Oral-B Smart 4 4500 CrossAction è ora in offerta speciale su Amazon a soli 47,99€, anziché 89,99€, permettendoti di risparmiare il 47% sul tuo prossimo spazzolino elettrico.

Oral-B Smart 4 4500 CrossAction in combo con set da viaggio a un prezzo ottimo!

L’Oral-B Smart 4 4500 CrossAction è uno spazzolino elettrico che porta la pulizia dentale a un livello superiore, e ora puoi ottenerlo a un prezzo incredibile. Questo spazzolino è progettato per garantire una pulizia profonda e accurata, migliorando la salute delle tue gengive e la luminosità dei tuoi denti.

Una delle caratteristiche principali di questo spazzolino è la sua testina di spazzolamento CrossAction. Questa testina rotonda è in grado di rimuovere fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale tradizionale. Grazie alle sue setole angolate, è in grado di pulire efficacemente lungo la linea gengivale e tra i denti, raggiungendo anche le zone più difficili.

Inoltre, lo Smart 4 4500 CrossAction è dotato di un sensore di pressione. Questo sensore ti avviserà se stai spazzolando troppo forte, proteggendo così le tue gengive e i tuoi denti da danni accidentali.

Questo spazzolino offre anche tre modalità di spazzolamento, permettendoti di personalizzare la tua esperienza di pulizia. Puoi scegliere tra la pulizia quotidiana, la pulizia profonda e la modalità sensitive, in base alle tue esigenze.

Il timer professionale di 2 minuti ti aiuta a spazzolare i denti per il tempo consigliato dai dentisti, garantendo che tu stia ottenendo una pulizia completa.

E non devi preoccuparti della durata della batteria. Una singola ricarica completa offre oltre due settimane di utilizzo, rendendo questo spazzolino ideale anche per i viaggi.

Con la connettività Bluetooth, puoi monitorare la tua routine di spazzolamento attraverso l’app Oral-B, ricevendo suggerimenti in tempo reale per migliorare la tua igiene dentale.

Inoltre, questo pacchetto include una custodia da viaggio premium per trasportare il tuo spazzolino in modo sicuro e pratico ovunque tu vada.

Approfitta ora dell’offerta esclusiva per gli utenti Prime, portandoti a casa il kit con Oral-B Smart 4 4500 a 47,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.