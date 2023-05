Sorpresa: la NUOVA friggitrice ad aria smart di Xiaomi è su Amazon (in sconto)

Finalmente la nuovissima friggitrice ad aria smart di Xiaomi sbarca anche su Amazon e non solo: è persino in sconto! Un modello che – rispetto al primo – risulta più capiente, più potente ed è dotato di una utilissima finestrella per controllare il cibo mentre è in cottura. Tutte novità che regalano a questo elettrodomestico l’aggiunta del termine “Pro” nel nome.

Se vuoi essere fra i primissimi a portarla a casa, approfittando anche di una riduzione di prezzo, completa l’ordine al volo e prendila 139€ circa invece di 159,99€. Le spedizioni sono assolutamente rapide gratis, garantite dai servizi Prime.

Partiamo dal presupposto che il primo modello lo posseggo e lo adoro (e adesso è anche in sconto a 89€!). Ormai non utilizzo più quotidianamente il forno elettrico e ottengo delle cotture che certamente sono sane, ma soprattutto sono buone e portano via la metà del tempo rispetto ad altri metodi per cuocere i cibi. Tutto il merito come sempre va alla cottura a 360°, che non manca di essere la regina anche sul nuovo modello presentato dal colosso cinese. Come anticipato, questa nuova edizione vanta diverse caratteristiche che rendono appetibile l’acquisto:

un cestello più ampio , che passa da 3,5 l a 4 l;

, che passa da 3,5 l a 4 l; una maggiore potenza massima, che cresce da 1400 W a 1600 W e comunque non si traduce i maggiori consumi, ma in minor tempo necessario per completare le cotture;

massima, che cresce da 1400 W a 1600 W e comunque non si traduce i maggiori consumi, ma in minor tempo necessario per completare le cotture; Una spettacolare finestrella sul cestello, che permette di controllare la cottura senza doverlo aprire.

Naturalmente anche questo nuovo modello ha un cuore tutto intelligente: l’elettrodomestico si abbina facilmente in WiFi alla rete di casa e da quel momento connesso a Internet. Tramite applicazione per smartphone, che conosco bene perché la utilizzo quotidianamente, puoi scoprire nuove ricette, ma anche impostare le cotture dei tuoi cibi e ricevere notifiche quando queste sono ultimate. La soluzione ideale per quando preparo la cena, ma sono ancora immersa nel lavoro e potrei dimenticare che il pasto è pronto. Ancora, mi è capitato di far partire la cottura mentre non ero in casa: è bastato inserire il cibo prima di uscire, aprire l’applicazione il momento di far partire la cottura e premere un pulsante. Una volta rientrata, la cena era pronta.

Dopo averla provata, la friggitrice ad aria smart di Xiaomi ti farà dimenticare tutte le altre. Il modello nuovo risulta ancora più interessante e completo ed è un investimento che sarai felice di aver fatto a partire dal primo giorno dopo la consegna. Approfitta adesso della possibilità di prenderla in sconto su Amazon e completa l’ordine al volo. La porti a casa a 139,99€ invece di 159,99€. Le spedizioni sono veloci e gratis se sei abbonato ai servizi Prime. Fai in fretta: le novità del colosso cinese durano sempre poco.

