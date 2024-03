Sorpresa: Amazon SVELA in anticipo 11 delle offerte WOW di Primavera, eccole

Amazon solletica la curiosità degli abbonati ai servizi Prime, anticipando ben 11 delle offerte WOW di Primavera. Saranno disponibili a partire dal 20 marzo, ma puoi già “seguirle”, così da fare in tempo ad approfittarne, una volta attive. Questo tipo di promozioni rappresenta le migliori occasioni degli eventi di shopping ai quali il colosso dell’e-commerce ci ha abituato. Purtroppo però, hanno dei limiti in termini di quantità e disponibilità nel tempo: restano attive solo per 8 ore, ma solitamente le scorte terminano molto prima.

Dunque, la cosa migliore da fare è assolutamente quella di segnare in anticipo le promo d’interesse, così da approfittarne rapidamente. Come anticipato, si tratta di opportunità riservate solo agli iscritti ai servizi Prime. Se non lo sei, e non lo sei mai stato, il momento è perfetto per provarli gratis per 30 giorni, senza vincolo di rinnovo (che però è automatico, dovrai quindi ricordarti di disdire, se non vuoi continuare).

Pronto a scoprire le 14 offerte WOW attive a breve? Allora continua a leggere!

Amazon: offerte WOW di Primavera anticipate ufficialmente

Le abbiamo scovata semplicemente visitando la pagina ufficiale dedicata all’evento, molto utile da visitare per avere un’idea completa di come si svolgerà la 5 giorni di folle shopping, che si terrà dal 20 al 25 marzo 2024. Di seguito, una roadmap di come saranno suddivise le promozioni a tempo.

Come anticipato, senza svelare il prezzo scontato, Amazon ha comunque anticipato quali saranno le 14 più ghiotte offerte WOW, riservate agli abbonati ai servizi Prime. Eccole tutte: ricorda di metterle nel carrello per guardare il loro prezzo scontato, una volta disponibile.

Promo in partenza il 20 marzo:

Crucial P3 4TB in promo.

Anker Power Bank Magsafe 321 in promo.

Soundcore by Anker P3i in promo.

Reolink 4K PTZ Telecamera Wi-Fi in promo.

Google Pixel 8 in promo.

Tile Mate (2022) in promo.

LG 27GR95QE UltraGear Gaming Monitor da 27″ in promo.

Elgato Stream Deck MK.2 in promo.

Promo in partenza il 21 marzo:

Kit Pantene Pro V in promo.

Promo in partenza il 22 marzo:

Abito elegante attillato in promo.

Promo in partenza il 23 marzo:

Dash Power Pods mega scorta 92 unità in promo.

Come anticipato, ancora nessuno conosce l’entità dello sconto e il prezzo finale. Quello che sappiamo per certo è che, gli abbonati ai servizi Prime, potranno accedere a queste offerte WOW nelle date indicate, durante le Offerte i Primavera di Amazon. Aggiorneremo l’articolo nel caso ne vengano svelate altre, intanto segna quelle che più ti interessa: metterle nel carrello è una buona mossa!