Sorgenia PROMO: Fine Tutelato? Nessun timore

Sorgenia è un fornitore di Luce e Gas tutto italiano e con energia al 100% green. La provenienza della materia deriva da fonti rinnovabili certificate.

Nello specifico, inoltre, questo fornitore ti riserva la possibilità di passare dal mercato a Maggior Tutela a quello indicizzato senza rinunciare alla comodità ed ai prezzi relativamente bassi.

Sorgenia PROMO: i dettagli

I punti cardine che ti offre questo fornitore sono davvero molteplici. Inoltre, con Luce e Gas, Sorgenia offre anche la sua Fibra FTTH a 21,90 euro mensili. Un prezzo davvero irrinunciabile.

Inoltre, se provieni dal Tutelato, il fornitore in questione ti propone la possibilità di passare al Mercato Libero, obbligatorio entro il 1 Gennaio 2024. Ricorda che se non decidi che gestore scegliere in automatico accetti le variazioni contrattuali del tuo attuale.

Il prezzo della materia Energia segue l’andamento del mercato. Oltre a questo, viene richiesto un contributo che varia a seconda del periodo. Ad esempio il 1° anno è di 0,015€/kWh, mentre, dal 2° anno è pari a 0,05€/kWh.

Per il Gas, invece, il prezzo è sempre indicizzato ma lo spread ammonta a 0,15€/Smc il primo anno ed a 0,30€/Smc a partire dal secondo.

I vantaggi di Sorgenia, invece, sono i seguenti:

Prezzo variabile : quello che consumi segue l’indice del mercato. Non si tratta dunque di una tariffa a prezzo bloccato.

: quello che consumi segue l’indice del mercato. Non si tratta dunque di una tariffa a prezzo bloccato. Beyond Energy : opzione gratuita già inclusa nelle forniture che ti permette di monitorare al meglio i consumi.

: opzione gratuita già inclusa nelle forniture che ti permette di monitorare al meglio i consumi. Community Greeners : con questa community impari a fare scelte più sostenibili ed a risparmiare.

: con questa community impari a fare scelte più sostenibili ed a risparmiare. Sconto Fedeltà sul servizio commerciale : un riconoscimento per te che scegli Sorgenia. Più tempo rimani con questo fornitore, maggiore è lo sconto che ti viene applicato al contributo fisso.

: un riconoscimento per te che scegli Sorgenia. Più tempo rimani con questo fornitore, maggiore è lo sconto che ti viene applicato al contributo fisso. Ricarica auto elettrica: per te, inoltre, c’è un’agevolazione per ricaricare la tua auto elettrica. Sorgenia ti garantisce un 10% di sconto sulla ricarica.

