Sorgenia: luce e gas a prezzo fisso per 24 mesi e sconti fino a 150€

Sorgenia introduce Next Energy 24, la nuova soluzione pensata per chi desidera maggiore stabilità nei costi della fornitura energetica. Con questa proposta, il prezzo della materia prima di luce e gas resta invariato per due anni, offrendo protezione contro le variazioni del mercato.

E non è tutto: attivando ora una delle varie offerte del fornitore, si ha diritto a sconti fino a 150€. Per avere un quadro completo delle proposte, basta andare sul sito di Sorgenia.

Risparmi extra con sconti fino a 150€: scopri le offerte di Sorgenia

Chi sceglie Sorgenia per attivare una nuova fornitura luce e gas ha diritto a uno sconto di 60€, suddiviso sulle prime 12 bollette. Il risparmio può aumentare fino a 150€ se si decide di attivare anche la fibra ottica (a partire da 22,73€ al mese): ogni servizio sottoscritto dà diritto a 50€ di sconto, per un massimo di tre. L’offerta si applica anche a chi preferisce Next Energy Sunlight, la tariffa a prezzo variabile proposta da Sorgenia.

Ecco nel dettaglio le tariffe e i servizi di Sorgenia.

Luce

Prezzo energia: 0,152 €/kWh (bloccato per 24 mesi);

0,152 €/kWh (bloccato per 24 mesi); Costo servizio commerciale: 7,6 €/mese;

7,6 €/mese; Inclusa Garanzia d’Origine.

Gas

Prezzo gas: 0,58 €/Smc (bloccato per 24 mesi);

0,58 €/Smc (bloccato per 24 mesi); Costo servizio commerciale: 7,6 €/mese.

A questi costi vanno aggiunti quelli regolamentati a livello nazionale, come imposte, oneri di sistema e spese per trasporto e gestione del contatore, che restano indipendenti dal fornitore.

E questi invece sono i relativi sconti per ciascun offerta:

Luce + gas: 60 € di sconto totali;

60 € di sconto totali; Luce o gas + fibra: 100 € di sconto (50 € per servizio);

100 € di sconto (50 € per servizio); Luce + gas + fibra: 150 € di sconto complessivi.

In ogni caso, l’agevolazione viene automaticamente suddivisa sulle prime 12 bollette mensili. Le condizioni attuali dell’offerta Sorgenia Next Energy 24 restano valide fino al 27 marzo 2025. Dopo tale data, potrebbero subire modifiche. Per chi sta pensando di cambiare fornitore o attivare una nuova utenza, questa rappresenta una soluzione trasparente e conveniente, attivabile in pochi minuti online sul sito di Sorgenia.