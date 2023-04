Sorellanza: come e quando vedere la prima stagione

Sei pronto per gustarti una nuova serie TV avvincente e tanto attesa. Stiamo parlando di Sorellanza, un titolo francese di genere poliziesco composto da ben 8 episodi tutti da divorare. Dove e quando potrai vedere i nuovi episodi? Questa serie sarà disponibile da domani su Netflix. Attiva subito Sky TV Netflix a un prezzo pazzo.

Con soli 19,90 euro al mese, invece di 30 euro al mese, hai l’offerta Sky Smart scontata per 18 mesi. Così potrai accedere a tutto l’intrattenimento di Sky TV con in più tutti i contenuti esclusivi di Netflix. Insieme è più conveniente e con l’app Sky Go vedi i programmi che vuoi fin da subito.

Grazie all’intrattenimento di Sky potrai vedere tutte le produzioni Original, le serie TV internazionali, gli show per tutta la famiglia, un mondo di documentari e le news. Inoltre, avrai anche il piano di intrattenimento con pubblicità di Discovery+ per 12 mesi senza costi aggiuntivi.

Ovviamente non manca Netflix con tutti i suoi contenuti e la gestione dell’app comodamente da un unico dispositivo, il decoder Sky. Così potrai vedere Sorellanza da domani e già da ora tutti gli altri titoli disponibili che stanno appassionando milioni di utenti in tutto il mondo.

Sorellanza: sinossi ufficiale, cast e ultime novità

Guarda Sorellanza risparmiando con l’offerta Sky TV Netflix a soli 19,90 euro al mese. Si tratta di un’occasione imperdibile per assicurare il meglio dell’intrattenimento a te e a tutta la tua famiglia. Dai un’occhiata alla sinossi ufficiale di questo titolo particolarmente atteso dagli utenti:

La vita di una giornalista precipita nel caos quando protegge il fratello dalla legge, coinvolgendo inavvertitamente la propria famiglia nel piano spietato di un boss della droga.

Creata da Nawell Madani e Simon Jablonka, il cast è composto da: Nawell Madani, Kahina Carina, Carima Amarouche, Paola Locatelli, Aïda Guechoud, Mayane Sarah El Baze, Djebril Zonga, Paul Hamy, Vincent Rottiers, Walid Afkir, S Pri Noir, Radouan Leflahi.

Sky anche dall’estero

Se viaggi molto e spesso ti trovi all’estero non ti preoccupare. Infatti, Sorellanza e i programmi che ami viaggiano con te nei Paesi dell’Unione Europea. Con un abbonamento Sky residenziale in conformità con il Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera porti in Europa gli stessi programmi disponibili in Italia.

In base alla composizione del tuo abbonamento potrai accedere senza limitazioni geografiche all’app Sky Go dagli stessi dispositivi che usi solitamente e scegliere il programma che desideri guardare, senza alcun costo aggiuntivo nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

