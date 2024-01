Sony ZV-E10 con lente kit: sconto FOLLE del 18% su Amazon (costa solo 699€)

Se sei un creativo, un travel vlogger alla ricerca della fotocamera perfetta per lavorare con i social, la Sony ZV-E10 è ciò che farà al caso tuo. Oggi, su Amazon, la versione con lente standard 16-50 mm è disponibile a soli 699,00€, spese di spedizione comprese. Con le sue incredibili capacità di registrazione video e la versatilità fotografica, questo prodotto si presenta come l’opzione ideale per chi vuole fare un upgrade tecnico.

Sony ZV-E10: ecco perché la devi comprarla

La Sony ZV-E10 è progettata per offrire una qualità video straordinaria con la registrazione 4K. Può catturare i tuoi momenti più preziosi con dettagli nitidi e colori vibranti, e questo prodotto vi permetterà di trasformare ogni scena in un’esperienza cinematografica. Che tu sia un vlogger, uno storyteller o semplicemente desideri registrare ricordi speciali, questa camera è ciò di cui avrai bisogno.

Il display LCD orientabile a 180 gradi permette poi di catturare selfie e video con facilità, così ogni inquadratura sarà sempre perfetta per te. Questa funzionalità è un game changer per i content creator che desiderano mantenere il controllo visivo durante la registrazione.

La camera viene fornita con una lente standard 16-50 mm, perfetta per una varietà di situazioni fotografiche. Dagli scatti grandangolari ai primi piani dettagliati, questo obiettivo ti offre la flessibilità necessaria per catturare foto e video mozzafiato in ogni contesto.

La tecnologia di stabilizzazione dell’immagine integrata assicura che i tuoi video siano sempre fluidi e privi di sfocature, anche quando sei in movimento. Ha un’interfaccia intuitiva che consente anche ai principianti di ottenere risultati professionali. Dispone poi della connettività Wi-Fi che integra il trasferimento dei file e il controllo remoto attraverso l’app mobile.

Oggi puoi portare a casa la Sony ZV-E10 a un prezzo eccezionale di soli 699,00€, spese di spedizione comprese, grazie a un’offerta speciale su Amazon. C’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore con il servizio di Amazon Prime.

