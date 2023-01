Sony ZV-1F: la compatta PERFETTA per i vlogger

Oggi vogliamo parlarvi di un prodotto pensato per i blogger; stiamo parlando di una fotocamera digitale compatta di ultima generazione che siamo sicuri amerete alla follia. Si tratta infatti della piccolissima Sony ZV-1F, una camera Best Buy che oggi si trova a soli 591,00€ su Amazon al posto di 649,00€. Gode di una serie di funzionalità che ve la faranno amare sin dalla prima accensione, a partire dalla leggerezza e dalle sue dimensioni contenute.

Sony ZV-1F: le caratteristiche complete

Non pensate che sia anche “poco potente”; lei è davvero pazzesca e ha tutte le carte in regola per essere amatissima da chi viaggia per lavoro da chi desidera, semplicemente, una camera compatta con una qualità eccelsa con cui registrare i propri ricordi (in 4K).

Come detto, è un articolo con funzioni create apposta per i vlogger: schermo touch orientabile in tutte le posizioni, sistema Eye AF per video sempre nitidi, selettore per il bokeh automatico in camera che assicura sempre uno sfondo sfocato, ma non solo. All’interno c’è un obiettivo da 20 mm con filtri incorporati per godere della qualità 4K ma avere sempre un occhio puntato alla creatività. Si possono girare video in FullHD in slow motion così da fare riprese cinematografiche di alto profilo.

Ma non finisce qui: la qualità audio è straordinaria e il microfono direzionale è integrato ; volendo, si possono collegare i mic esterni grazie all’uscita jack audio da 3,5 mm. Infine, segnaliamo che si può connettere la camera allo smartphone con l’app Immagini Edge Mobile+ così da trasferire le foto e video fatti con lei direttamente al telefono in un tap.

Piccola chicca che ve la farà amare ancora di più: Sony ZV-1F è stata costruita interamente con materiali riciclati e le fibre del filtro antivento sono in poliestere riciclato.

A soli 591,00€ è un gadget incredibile; fate presto prima che terminino le scorte disponibili su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.