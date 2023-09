Sony WH-CH520: cuffie wireless con 50 ore di musica (-44%)

Sei pronto a immergerti in un’esperienza musicale senza precedenti? Le cuffie wireless Sony WH-CH520 sono qui per portarti in un mondo di suoni avvolgenti e nitidezza eccezionale.

E ora, con il 44% di sconto su Amazon, puoi averle a soli 38,90 euro anziché 69,99. Scopri perché queste cuffie sono la scelta perfetta per gli amanti della musica.

Sony WH-CH520: fino a 50 ore di musica

Le WH-CH520 sono dotate della certificazione 360 Reality Audio, un’innovazione che ottimizza l’esperienza musicale analizzando la forma unica del tuo orecchio. Basta utilizzare l’app Sony | Headphones Connect per personalizzare la tua esperienza e godere della massima qualità audio.

Con una durata della batteria fino a 50 ore, queste cuffie ti offrono una libertà senza pari. Dimentica la necessità di ricaricare continuamente e lasciati trasportare dalla musica. E se stai correndo contro il tempo, una rapida ricarica di soli 3 minuti ti regalerà ulteriori 1,5 ore di ascolto ininterrotto.

Le WH-CH520 offrono funzionalità all’avanguardia come la connessione Multipoint, un controllo intuitivo tramite pulsanti e la possibilità di essere comandate anche con la tua voce. Grazie a Swift Pair e Fast Pair, queste cuffie sono ideali per l’uso quotidiano, garantendo connessioni rapide e affidabili.

Rispondi alle chiamate con un semplice clic dei pulsanti posti sui padiglioni. Non sarà più necessario estrarre il telefono dalla tasca, garantendo massima comodità e praticità.

Con un archetto regolabile, padiglioni morbidi e un design leggero, le WH-CH520 si adattano perfettamente a te. Troverai la vestibilità ideale per lunghe sessioni di ascolto, permettendoti di godere della musica senza alcun disagio.

Non perdere l’opportunità di possedere le cuffie Sony WH-CH520 a questo prezzo incredibile. Scegli la qualità del suono e la comodità che solo Sony può offrire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.