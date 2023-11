Sony WH-CH520: connessione multipoint e 50h di autonomia (34€)

Oggi puoi fare un vero colpaccio e portarti a casa delle cuffie senza fili eccezionali. Vai subito su Amazon dunque e metti nel tuo carrello Sony WH-CH520 a soli 34,99 euro, invece che 69.99 euro.

Come puoi vedere adesso hai la possibilità di beneficiare di uno sconto del 50% che abbatte il prezzo e ti fa risparmiare la bellezza di 35 euro sul totale. Una promozione da non lasciarsi scappare. Anche perché queste cuffie sono davvero fantastiche. Hanno un audio superiore, sono comodissime e godono di un’autonomia infinita.

Sony WH-CH520 al prezzo più basso di sempre

Già il fatto che oggi le puoi avere al prezzo più basso registrato su Amazon e un ottimo motivo per acquistarle all’istante, ma andiamo a vedere cosa offrono:

Connessione: sono dotate della tecnologia di connessione multipla che ti consente di associarle a due dispositivi e di cambiare da uno all’altro in un istante.

Autonomia: grazie a una batteria esagerata sono in grado di durare per ben 50 ore con una singola ricarica , che è una cosa davvero fantastica.

grazie a una batteria esagerata sono in grado di durare per ben , che è una cosa davvero fantastica. Comandi: hanno dei pulsanti sul padiglione che ti permettono di rispondere alle chiamate , cambiare le traccie musicali e regolare il volume.

hanno dei pulsanti sul padiglione che ti permettono di , cambiare le traccie musicali e regolare il volume. Design: sono leggerissime, si piegano per occupare meno spazio e hanno dei padiglioni morbidi che non danno fastidio. Le puoi tenere anche per tutto il giorno senza problemi.

Fai in fretta perché un’occasione così rara non potrà durre in eterno. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista le tue Sony WH-CH520 a soli 34,99 euro, invece che 69.99 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

