Siete degli amanti della musica e cercato qualcosa di alta qualità per goderla al meglio? Sicuramente le cuffie over ear di Sony, le WH-CH510, saranno ciò che fa al caso vostro. Non parliamo di un prodotto premium, ma per l'ascolto di tutti i giorni sono davvero fantastiche e senza alcun difetto. Oggi poi, grazie alla promo del giorno presente su Amazon, si possono portare a casa a soli 29,99 euro. In più, sappiate che se le ordinate fra poche ore, vi arriveranno a casa in meno di due giorni lavorativi.

Cuffie Sony WH-CH510: caratteristiche principali

Le cuffie WH-CH510 di Sony sono wireless, leggere e non danno fastidio neanche quando le si indossano per ore. In più hanno una batteria a lunga durata che vi garantisce ore di utilizzo continuativo. Si parla di ben 35 ore con una singola carica e con la ricarica rapida bastano 10 minuti sotto la corrente per godere di 90 minuti di autonomia.

Grazie al Bluetooth si potranno abbinare senza problemi al proprio smartphone e/o tablet. Inoltre, il design è super leggero e i padiglioni sono girevoli, così da infilare le cuffie in borsa o nella pochette da viaggio. Sono disponibili in tre eleganti colorazioni (nero, blu e bianco) e pesano solo 132 grammi.

Infine, sono presenti i pulsanti a bordo dei padiglioni così da gestire in comodità le funzioni principali durante una chiamata o relative all'ascolto di una canzone. Non manca poi, Voice Assistant. Per poco più di 29 euro e con uno sconto attivo del 40%, la soluzione di Sony è una delle più economiche e versatili che vi sia sul mercato, ma che gode di un'elevata qualità acustica degna del costruttore nipponico, leader nel settore.

