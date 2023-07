Sony WH-1000XM5, che prezzo! Oggi su Amazon cono uno SCONTO SUPER

Oggi Amazon propone le leggendarie cuffie Sony WH-1000XM5 ad un prezzo davvero, davvero molto interessante. Grazie ad un generoso sconto, oggi le puoi portare a casa a meno di 350€, contro un prezzo medio che normalmente sfiora i 420€,

Disponibilità immediata con consegna domani se le ordini subito. E come sempre, puoi dividere l’importo in più rate a tasse zero per rendere questa offerta ancora più comoda e accessibile.

Se hai cliccato su questa notizia probabilmente sai già benissimo di cosa stiamo parlando, banalmente perché la fama delle Sony WH-1000XM5 parla da sé: stiamo parlando di delle cuffie over-ear di fascia alta di qualità elevatissima, ciclicamente citate come tra le migliori sul mercato, se non proprio le migliori in questa fascia di prezzo.

Per tutti gli altri, vi spieghiamo brevemente perché non dovreste assolutamente farvi scappare questa offerta. Le cuffie Sony WH-1000XM5 sono caratterizzate da un potente processore integrato V1, che massimizza l’efficienza del Processore di Eliminazione del Rumore HD QN1, portando la già avanzata tecnologia di eliminazione del rumore a un nuovo livello.

Queste cuffie sono state progettate con attenzione per offrire un’esperienza di ascolto eccezionale, incluso durante le chiamate, grazie alla tecnologia di rilevamento della voce e alla riduzione del rumore del vento. L’Adaptive Sound Control regola automaticamente le impostazioni audio in base all’ambiente e all’attività, mentre la funzione Speak-to-Chat mette in pausa la musica quando si desidera parlare.

Le WH-1000XM5 possono essere accoppiate con due dispositivi contemporaneamente, e le funzioni Fast Pair e Swift Pair semplificano il processo di accoppiamento. Con una durata della batteria fino a 30 ore, queste cuffie sono adatte anche per viaggi prolungati, e la custodia pieghevole inclusa consente di conservarle e trasportarle in modo comodo e sicuro. Per tutti questi motivi, ti suggeriamo di approfittare dell’offerta e acquistare le WH-1000XM5 a soli 349€!

