Sony WH-1000XM4 finalmente in offerta: prezzo in picchiata

Le Sony WH-1000XM4 sono riconosciute universalmente come tra le migliori cuffie over-ear sul mercato. E per ottimi motivi. La qualità del suono è di primissimo livello, a prova degli audiofili più esigenti, e a questo si aggiungono diverse funzionalità avanzate, come una cancellazione del rumore estremamente convincente.

Attualmente sono in offerta su Amazon a 268,90€, con uno sconto del 29% sul loro normale prezzo di listino di ben 380€. Un super prezzo per delle cuffie progettate per offrire il massimo.

Questo modello si distingue per la sua avanzata tecnologia di cancellazione del rumore, alimentata dal processore HD QN1 di Sony e arricchita da un algoritmo evoluto e un nuovo chip Bluetooth, offrendo un’esperienza di ascolto immersiva anche negli ambienti più rumorosi.

La qualità audio premium è garantita dal supporto per Hi-Res Audio e dall’ottimizzazione dei file musicali compressi attraverso la nuova tecnologia DSEE Extreme, che insieme elevano significativamente la fedeltà sonora delle tracce musicali. Queste caratteristiche rendono le WH-1000XM4 ideali non solo per la fruizione di musica di alta qualità ma anche per film, podcast e chiamate.

Tra le altre feature troviamo anche la modalità Speak-to-Chat, che mette automaticamente in pausa la musica quando rileva che l’utente sta parlando, permettendo conversazioni fluide senza la necessità di rimuovere le cuffie. La durata della batteria è un altro punto di forza delle WH-1000XM4, che promettono fino a 30 ore di riproduzione musicale con una singola carica, supportate da una funzione di ricarica rapida che offre 5 ore di autonomia con soli 10 minuti di carica.

La connessione multipoint permette inoltre di collegare le cuffie contemporaneamente a due dispositivi Bluetooth, facilitando la transizione tra fonti audio, come passare da una chiamata sul telefono alla musica su un laptop senza interruzioni.

Le Sony WH-1000XM4 sono cuffie wireless over-ear di fascia premium di primissimo livello. Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistale ora risparmiando!