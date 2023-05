Sony WH-1000XM4: cuffie premium ad un prezzo imbattibile (-34%)

Le cuffie Sony WH-1000XM4 sono un prodotto di altissima qualità per gli appassionati di musica e per coloro che cercano un’esperienza di ascolto confortevole e senza interruzioni. Queste cuffie rappresentano un’evoluzione rispetto al modello precedente, con una serie di caratteristiche che le rendono leader nel mercato delle cuffie con cancellazione del rumore. Attualmente disponibili su Amazon con uno sconto incredibile del 34%, puoi acquistarle al prezzo ridicolo di soli 249,99 euro. Inoltre se vuoi, puoi pagarle in comode rate a tasso zero, se decidi di attivare il servizio di finanziamento Cofidis in fase di pagamento.

Sony WH-1000XM4: impossibile trovare di meglio a questo prezzo

La cancellazione del rumore è alimentata dal processore noise cancelling HD QN1 di Sony, che utilizza un algoritmo evoluto per eliminare il rumore esterno. Il nuovo Chip Bluetooth delle cuffie garantisce una connessione stabile e di alta qualità, anche in ambienti affollati o rumorosi. Inoltre, le Sony WH-1000XM4 supportano l’Hi-Res Audio e ottimizzano i file musicali compressi grazie alla tecnologia DSEE Extreme, che migliora la qualità audio in modo significativo.

Una caratteristica particolarmente interessante delle cuffie Sony WH-1000XM4 è la funzione SPEAK-TO-CHAT. Questa funzione mette automaticamente in pausa la musica quando si avvia una conversazione, consentendo un’esperienza di ascolto senza mani e senza interruzioni. Inoltre, le cuffie sono dotate della funzione WEARING DETECTION, che rileva quando non vengono indossate e le spegne automaticamente per risparmiare energia.

Infine, con la Multi-Point Connection, le cuffie Sony WH-1000XM4 possono essere associate contemporaneamente a due dispositivi Bluetooth. Questa funzione consente di passare facilmente da un dispositivo all’altro senza dover scollegare e ricollegare le cuffie.

In sintesi, le cuffie Sony WH-1000XM4 sono un prodotto di altissima qualità, che offrono un’esperienza di ascolto superiore rispetto ad altre cuffie sul mercato. Con lo sconto incredibile del 34% su Amazon, queste cuffie diventano un acquisto ancora più interessante per gli amanti della musica, ad un prezzo vantaggioso di soli 249,99 euro. Mi raccomando, se sei interessato a questo prodotto non perdere ulteriore tempo. Le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente.

