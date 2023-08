Sony svelerà una nuova mirrorless il 29 agosto (A7C II?)

Sony ha appena spoilerato l’arrivo di una nuova fotocamera mirrorless facente parte della serie Alpha previsto per il 29 agosto 2023. Di quale modello si tratterà? Sono iniziate le speculazioni in rete e i fan attendono con impazienza l’erede della Alpha 7C.

L’account Twitter di Sony Imaging ha appena lanciato un amo per stuzzicare la fantasia degli utenti fotoamatori e professionisti dell’immagine. Con un post sulla piattaforma ha infatti dichiarato che l’arrivo di una nuova fotocamera mirrorless premium è previsto per il 29 agosto.

There's something really exciting coming up!

Get ready for the new edition in our camera range on 29th August. Stay tuned to find out more. 👀📸#CreateWithSony

Watch Now: https://t.co/az4HAQ8wTL pic.twitter.com/bxmk0YcJrw

— Sony India (@sony_india) August 22, 2023