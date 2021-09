Sony WF-C500 e WH-XB910N ufficiali con prezzi TOP

I nuovi auricolari entry-level Sony WF-C500 costano solo 100 dollari. L'azienda nipponica li ha appena presentati insieme alle nuove cuffie over ear da 249 dollari, le WH-XB910N.

Sony WF-C500 e WH-XB910N: le caratteristiche

La compagnia nipponica offre una vasta gamma di prodotti audio; quelli più popolari sono in realtà costosi come gli auricolari WF-1000XM4 o come le cuffie WH-1000XM4 che costano rispettivamente 279 e 349 dollari. Per coloro che desiderano degli indossabili con marchio Sony che non costano molto, le nuove WF-C500 sono la soluzione ideale.

Gli auricolari hanno un prezzo di soli 100 dollari e hanno un design in-ear con punte in silicone. L'azienda afferma che sono più piccole del 45% rispetto al modello WF-XB700 e il loro nuovo design ergonomico consente una vestibilità più stabile. Ogni gemma ha un pulsante per il controllo rapido della riproduzione della musica o per il richiamo rapido all'assistente virtuale del proprio smartphone.

Un'altra caratteristica delle WF-C500 è il Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) che ripristina i suoni ad alta frequenza persi durante la compressione. Dispone inoltre del “360 reality Audio” che offre un'esperienza coinvolgente. Gli utenti possono anche personalizzare l'esperienza sonora mediante l'app Sony Headphones Connect. C'è anche il supporto per l'uso di un singolo auricolare.

Gli auricolari sono classificati IPX4 e vengono forniti in una custodia per il trasporto con un coperchio traslucido. Sappiamo anche che l'autonomia dichiarata è di 10 ore, che arrivano a 20 con la custodia al seguito. C'è anche il supporto per la fast charge via cavo: una ricarica di 10 minuti fornirà 60 minuti di riproduzione.

Le WF-C500 possono essere acquistate in nero, blu, verde e arancione. Tuttavia, alcuni di questi colori sono disponibili solo nei negozi partner selezionati. Arriveranno sul mercato internazionale il prossimo 8 ottobre.

Per coloro che preferiscono cuffie over-ear, le WH-XB910N godono di bassi extra potenti e dell'ANC. Costano 249,99 dollari e hanno una durata della batteria di 30 ore di uso con cancellazione del rumore attiva. Volendo, supportano anche la ricarica rapida: con 10 minuti si ha diritto a 4 ore e mezzo di utilizzo.

Si può disattivare la cancellazione del rumore e abbassare il volume semplicemente posizionando una mano sul padiglione destro. Ciascuno di questi supporta i controlli touch per la riproduzione di musica e delle chiamate.

Dulcis in fundo, si possono gestire con l'app Sony Headphones Connect e vengono fornite con il Digital Sound Enhancement Engine (DSEE), lo stesso presente nelle TWS WF-C500. L'OEM giapponese afferma inoltre che gli utenti possono collegare le cuffie a due device in contemporanea. Sono disponibili in due colorazioni (blu o nero) e si potranno comprare dall'8 ottobre direttamente su Amazon.