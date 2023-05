Sony sta lavorando ad uno smartphone pieghevole a conchiglia

Stando a quanto apprendiamo in rete in queste ore, scopriamo che Sony, il colosso nipponico, sta lavorando ad uno smartphone pieghevole a conchiglia. Il dispositivo potrebbe esser chiamato (presumiamo noi) “Xperia Compact Fold”… o “Flip”.

I rumors su questo interessantissimo gadget circolano online da diverso tempo; apprendiamo che la società sta lavorando ad un clamshell pieghevole di nuova generazione per far rivivere l’amatissima serie “Compact” che un tempo faceva felici gli amanti delle ammiraglie di piccole dimensioni. L’ultima versione di un gadget premium “tascabile” risale al 2018 e ora la line-up potrebbe avere nuova vita grazie ai pannelli foldable.

Sony torna sui suoi passi: in arrivo un compatto… pieghevole?

Stando a quanto afferma il portale nipponico Sumahodigest, scopriamo che il foldable di Sony somiglierà all’attuale Motorola Moto Razr; in poche parole, sarà un clamshell, anche se non disporrà di un pannello esterno. La compagnia giapponese intende realizzare un gadget dal design bellissimo, elegante ma anche compatto. Così facendo, l’azienda potrebbe avere “nuova vita” con un prodotto in grado di scuotere il settore e rubare il monopolio a Samsung. Di seguito potete vedere un concept phone trapelato sul web.

Molti insider suggeriscono che il pieghevole di Sony si chiamerà “Xperia Fold”, anche se qualcuno suggerisce il suffisso “Flip”. Sarà un gadget pensato per il gaming da mobile. La società potrebbe voler sfruttare la sua esperienza nel settore del gioco domestico (PlayStation, ovviamente) per creare un prodotto degno del mercato moderno.

I dettagli su questo fantomatico gadget sono ancora avvolti nel mistero, ma tutti noi li attendiamo con trepidante attesa. Questo potrebbe essere veramente un game changer nel panorama.

Restate connessi con noi per ulteriori aggiornamenti in merito.

