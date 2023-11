Sony SRS-XG500, il prezzo crolla ai minimi con questa DOPPIA offerta di Amazon

Preparati a vivere un’esperienza musicale senza precedenti con lo speaker Sony SRS-XG500, ora in offerta speciale su Amazon a soli 299,00€, anziché 420,00€. E non è tutto: riscattando il coupon da 71,08€ otterrai un ulteriore sconto, portando il prezzo finale a soli 227.92€! Per riscattare l’offerta non dovrai fare altro che spuntare la casella che si trova sotto al prezzo del prodotto prima di inserirlo nel carrello.

Questo speaker Bluetooth portatile è il compagno ideale per feste, grazie al suo design resistente, impermeabile (IP66), antipolvere e dotato di una finitura idrorepellente. Con un’autonomia straordinaria di 30 ore, ricarica rapida (10 minuti per 3 ore di batteria) e la possibilità di ricaricare anche il tuo smartphone tramite USB, la musica non avrà mai fine. La presenza di una comoda maniglia facilita il trasporto ovunque tu voglia.

Lasciati coinvolgere dal suono potente e chiaro dello speaker SRS-XG500, progettato per offrire bassi ottimizzati e un suono ricco grazie all’unità altoparlante X-Balanced, Tweeter ad alta efficienza e radiatori passivi. Per un’esperienza sonora ancora più coinvolgente, premi il pulsante MEGA BASS per potenziare i bassi.

Personalizza l’atmosfera con luci che si adattano al tuo umore o all’ambiente. Utilizza l’app Sony Music Center per selezionare la tua playlist preferita, ottimizzare le impostazioni audio e controllare la musica direttamente dal tuo dispositivo.

Se ami il karaoke o suonare la chitarra, lo speaker SRS-XG500 ti offre la flessibilità di collegare due microfoni o utilizzare il secondo ingresso per la chitarra, trasformandolo in un amplificatore per il karaoke.

Con Party Connect tramite Bluetooth, puoi connettere fino a 100 modelli compatibili di speaker Bluetooth Sony, sincronizzando luci e suono per creare un’esperienza di festa unica. Approfitta di questa doppia offerta di Amazon e vivi la musica come mai prima d’ora con Sony SRS-XG500.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.