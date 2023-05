Sony SRS-XE200: lo speaker wireless dei SOGNI al 40% in MENO

Ti piace talmente tanto la musica che vuoi ascoltarla ovunque? Sei alla ricerca di una cassa wireless potente e con una mega batteria? Allora dai un’occhiata a questa offerta. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Sony SRS-XE200 a soli 89,99 euro, invece che 149 euro.

Grazie questo sconto del 40% oggi puoi risparmiare ben 59 euro. Per uno dei migliori speaker wireless sul mercato non è davvero niente male. Potrai collegarci qualsiasi dispositivo e amplificarne il suono. In casa o all’aperto senza nessun problema grazie anche alla sua resistenza all’acqua.

Sony SRS-XE200: il migliore speaker wireless a prezzo hot

Sony SRS-XE200 è sicuramente uno dei migliori speaker wireless che ci sono in circolazione e in questo momento lo puoi avere a molto meno. Grazie al suo design leggero e compatto dello puoi portare ovunque. È dotato di un pratico laccetto che ti consente di agganciarlo ad esempio a uno zaino.

Potrai collegare qualsiasi dispositivo dotato di una connessione Bluetooth. Il suono si diffonde in ogni direzione permettendoti quindi di ascoltare la musica in modo potente e preciso anche all’aperto. E poi gode di resistenza all’acqua certificata di grado IP67. Infine, parlando di autonomia, è in grado di durare fino a 16 ore con una sola ricarica e con 10 minuti di ricarica avrai oltre un’ora di ascolto.

Insomma oggi puoi avere uno dei migliori speaker portatili wireless a un prezzo da non credere. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo Sony SRS-XE200 a soli 89,99 euro, invece che 149 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.