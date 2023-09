Sony PlayStation 5 Standard: solo 449€ per la console del momento

Da un po’ di mesi oramai, PlayStation 5 di Sony non è più introvabile: adesso la console della casa nipponica è ampiamente disponibile per l’acquisto e oggi, grazie alle offerte pazze di Amazon, la potrete portare a casa all’incredibile prezzo di soli 449,00€ al posto di 549,00€, con 100€ in meno sul valore di listino. Il modello che vi proponiamo è quello Standard, ovvero con il supporto ai dischi fisici.

Sony PlayStation 5 su Amazon: imperdibile a 449€

Andiamo con ordine: la PlayStation 5 è stata progettata per offrire un’esperienza di gioco senza precedenti. Sotto la console troviamo una CPU AMD Ryzen Zen 2 octa-core e una GPU Radeon RDNA 2 personalizzata, due chip che garantiscono grafica incredibilmente dettagliata, fluidità di gioco e tempi di caricamento ridotti al minimo.

Grazie alla tecnologia Ray Tracing, la PS5 è in grado di riprodurre l’illuminazione e le ombre in modo estremamente realistico. Ogni gioco sarà caratterizzato da un livello di dettaglio che ti farà sentire come se fossi davvero lì. Immagina di camminare attraverso i vicoli di una città virtuale, con i riflessi dei vetri che danzano sulle superfici e le ombre che si muovono in modo naturale.

Una delle caratteristiche più impressionanti della console pi, è l’unità SSD ultra veloce. Questo significa che i tempi di caricamento sono quasi istantanei, consentendoti di entrare nel gioco senza perdere tempo ad aspettare. Dimentica i lunghi caricamenti tra un livello e l’altro; adesso sarai subito pronto ad immergerti nell’azione.

Ci sono già tantissimi titoli esclusivi da giocare: Demon’s Souls, Ratchet & Clank: Rift Apart e Returnal, Spider-Man Miles Morales e moltissimi altri. Inoltre, la retrocompatibilità ti permette di giocare ai tuoi giochi PS4 preferiti con prestazioni migliorate. Non possiamo non citare il DualSense con feedback aptico e grilletti adattivi.

La PlayStation 5 di Sony è molto più di una semplice console: a soli 449,00€ al posto di 549,00€, spese di spedizione incluse, non puoi lasciartela sfuggire se sei un appassionato di gaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.