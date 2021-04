Sei in cerca di un paio di cuffie Over ear? Le WH 1000XM4 di Sony sono in offerta su Amazon a soli 297,99€. Il ribasso del 22% corrisponde a uno sconto di 82,01€ che rende l’acquisto più conveniente. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Sony: le cuffie wireless e Bluetooth a prezzo formidabile

Grazie alla loro colorazione argento, le cuffie WH 1000XM4 di Sony acquistano un tocco particolare che non le fa passare inosservate. Rifinite con cura ed eleganza, le wearable hanno un aspetto ricercato e sofisticato.

Dotate di comodi padiglioni auricolari appositamente creati per risultare confortevoli, le Over Ear possono essere indossate a lungo senza sentirne il peso o la presenza. L’ergonomia di tale dispositivo, infatti, è elevata mentre la sua robustezza è garantita da materiali resistenti e di qualità.

Degna di nota è l’introduzione della cancellazione del rumore che favorisce il loro utilizzo non sono per la riproduzione dei contenuti, ma anche in fase di chiamata. Attraverso questa tecnologia, inoltre, l’audio erogato è sempre di ottima qualità e vanta bassi corposi e toni alti chiari.

La modalità Speak to chat è una novità assoluta e permette di mettere automaticamente in pausa la riproduzione qualora dovesse essere avviata una conversazione.

Non è da sottovalutare, infine, la modalità Multi Point Connection con cui associare le wearable a più dispositivi (un massimo di due) contemporaneamente.

Puoi acquistare le cuffie WH 1000XM4 di Sony in colorazione argento a soli 297,99€ su Amazon. Se le acquisti oggi potrai riceverle entro 48 ore grazie alle spedizioni Prime. Le consegne sono gratuite anche in caso di primo acquisto. Queste Over Ear, in conclusione, possono essere acquistare mediante rateizzazione grazie al programma CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wearable