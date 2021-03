Sei in cerca di un paio di cuffie On Ear? Le Sony MDR-Zx310 sono in offerta su Amazon a soli 18,99€. Il ribasso del 24€ corrisponde a un piccolo sconto di 6,01€ che rende queste wearable super competitive. Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Sony MDR-Zx310: cosa c’è da sapere

Con un design semplice ma pur sempre elegante, le cuffie On Ear Sony MDR-Zx310 non passano inosservate grazie alla loro colorazione Blu riflettente.

Nonostante siano delle wearable di entry level, offrono un comfort prolungato garantito dal peso che ammonta ad appena 125 grammi. Indossarle è quasi impercettibile.

Grazie al loro driver in ferrite da 30 mm, l’audio erogato dai padiglioni risulta essere di qualità. L’esperienza sonora, dunque, è caratterizzata da bassi potenti e toni alti setosi, per un effetto finale bilanciato e di alto livello.

Al fine di garantire una massima comodità, inoltre, Sony ha deciso di arricchire i padiglioni auricolari con un’imbottitura di qualità che garantisce un comfort duraturo anche a seguito di un utilizzo duraturo.

Pur essendo delle cuffie on ear non wireless, questo specifico modello non risulta essere scomodo. In confezione, infatti, arriva con un cavo da 1,2 metri che consente di effettuare movimenti ampi e privi di costrizioni.

L’archetto realizzato in materiale plastico è leggero e durevole. Grazie alla sua conformazione è possibile piegarlo così da rendere le cuffie più facili per essere conservate e trasportate.

Puoi acquistare le cuffie on ear Sony MDR-Zx310 nella loro colorazione blu a soli 18,99€ su Amazon collegandoti a questo indirizzo. Le spedizioni sono gratuite ed eseguite in meno di 48 ore se si è abbonati a Prime. Consegne gratuite anche in caso di primo acquisto sull’e-commerce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

