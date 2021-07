Quante volte avete avuto bisogno di un registratore portatile compatto e discreto da utilizzare all'università per le lezioni o magari, per la creazione di un vostro video da caricare sui social? Con un prodotto audio appositamente studiato per queste attività, la qualità audio dei vostri video potrebbe subire un miglioramento non da poco. Oggi, a tal proposito, si trova in sconto il meraviglioso prodotto di Sony, il registratore vocale ICD-TX650. Le sue funzionalità sono davvero tante e il suo prezzo è di soli 84,00 euro al posto di 180,00 euro con un risparmio di ben 93 euro.

Sony ICD-TX650: caratteristiche principali

Il registratore digitale stereo con PC-Link contiene ben 16 GB di memoria integrata e ha una porta USB micro per la ricarica dello stesso e lo scarico dei dati su computer. Il Sony ICD-TX650 (questo il suo nome ufficiale) ha un tempo di registrazione monoaurale di 268 ore, sfornando file MP3 ad un massimo di 128 kbps.

La durata della batteria è incredibile: circa 15 ore con una singola carica: questa caratteristica lo rende adatto sia per le lunghissime lezioni all'università ma anche per chi necessita di un gadget per la registrazione dei suoni durante la realizzazione di un documentario, ad esempio. Essendo piccolo non disturberà mai la scena e vi consentirà di portare a casa un suono ambientale nitido e pulito. Precisamente, misura 20 x 102 x 7,4 mm.

All'interno di trova un microfono stereo e registra in PCM lineare/MP3, mentre i formati di riproduzione sono: mp3, AAC, WMA, WAV. Presente anche la riduzione del rumore, fra le specifiche di punta di questo gioiellino di Sony. In confezione troverete anche il software per PC e sappiate che il registratore ha la compatibilità con le cuffie mediante jack audio 3.5 mm. Tutto questo può essere vostro con l'incredibile sconto Amazon del 53% che lo porta a un prezzo davvero imbattibile.

