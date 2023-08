Sony DualSense Cosmic Red: OGGI in super sconto su Amazon

Se possiedi una PlayStation 5 e stai cercando un nuovo joypad, magari per divertirti con i tuoi amici e parenti, abbiamo una bellissima notizia per te. Il controller DualSense, nella sua iterazione Cosmic Red, si trova in super sconto su Amazon a soli 63,99€ anziché 74,99€.

Sony DualSense Cosmic Red: impossibile lasciarselo sfuggire

Il controller DualSense è stato progettato per offrire un livello di immersione mai visto prima. Grazie alla tecnologia haptic feedback, il controller riesce a trasmettere sensazioni tattili direttamente alle tue mani, rendendo l’esperienza di gioco incredibilmente coinvolgente. Ogni azione che compi nel gioco viene accompagnata da risposte fisiche realistiche: sentirai la differenza tra correre su una superficie rocciosa e scivolosa, o avvertirai la tensione di un arco teso nelle tue dita.

I nuovi Adaptive Triggers sono uno dei punti di forza del joypad di Sony. Questi trigger adattivi offrono una resistenza variabile in base alle azioni in gioco. Ad esempio, tirare il grilletto di un’arco richiederà una pressione maggiore rispetto a premere il grilletto di un’arma da fuoco. Questa funzione aggiunge una nuova dimensione di realismo e coinvolgimento, facendoti sentire davvero parte dell’azione.

C’è poi anche un altoparlante integrato che può riprodurre suoni direttamente dal controller. Questo, insieme alla tecnologia audio 3D della PS5, ti permetterà di sentire il suono provenire da diverse direzioni, contribuendo a creare un’atmosfera incredibilmente coinvolgente e realistica. Non di meno, il gadget è stato progettato pensando all’ergonomia e al comfort, per garantirti lunghe sessioni di gioco senza affaticare le mani. I pulsanti sono posizionati in modo intuitivo e il peso del controller è bilanciato per offrire una presa stabile. Inoltre, il controller include un microfono integrato che ti consente di comunicare con gli amici durante le partite senza la necessità di cuffie aggiuntive.

Acquistandolo da Amazon avrai diritto a tantissimi vantaggi esclusivi; la versione Cosmic Red però, la più bella, è anche in sconto. Da 74,99€ lo pagherai solo 63,99€, spese di spedizione incluse. Cosa aspetti?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.