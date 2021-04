Le cuffie True Wireless Sony WF-SP800N con Noise Cancelling sono in offerta su Amazon a 129,99€, lo sconto del 35% corrisponde ad un risparmio di ben 70 euro.

Tra le cuffie bluetooth di fascia alta, il modello in offerta oggi propone un design che aderisce al meglio all’orecchio, ideale per chi svolge attività fisica all’aperto. Inoltre la certificazione IP55 garantisce la resistenza all’acqua.

Queste Sony si connettono ai dispositivi Android, iOS, Windows e MacOS e – sui dispositivi mobili – si interfacciano con l’apposita applicazione, che consente l’attivazione delle modalità Active Noise Cancelling e Ambient Sound. Il primo permette di pecepire i rumori esterni e annullarli generando una frequenza opposta e isolando l’utente dall’ambiente circostante, mentre la modalità Ambient Sound fa l’esatto opposto, consente al suono ambientale di rientrare attraverso i microfoni per ascoltare ciò che ci circonda e fare sport all’aperto in totale sicurezza.

All’esterno degli auricolari è presente un pannello touch che permette – tramite il proprio dito – di controllare la riproduzione, rispondere o declinare le telefonate e richiamare l’assistente vocale predefinito, come Google Assistant, Alexa o Siri.

Oggi le ciffie Sony WF-SP800N sono disponibili in offerta su Amazon a 129,99€, ottimo sconto del 35% per degli auricolari di fascia alta con funzione Active Noise Cancelling. La piattaforma di e-commerce permette di pagare in un’unica soluzione o optare per il pagamento rateale in 5 mesi, non manca la spedizione espressa Prime con consegna entro 1-2 giorni lavorativi.

