Sony BRAVIA XR OLED da 55" in super offerta su Amazon: risparmi 450€

Il BRAVIA XR OLED XR-55A75K di Sony è un prodotto che si distingue per la qualità dell’immagine OLED eccezionale e il suono coinvolgente. Con colori eccezionali, neri puri profondi, texture realistiche e angoli di visione superiori, l’OLED di Sony offre una qualità visiva semplicemente sbalorditiva.

Grazie alle Offerte di Primavera di Amazon, oggi può essere tua con un fortissimo risparmio rispetto il suo normale prezzo di listino. La pagherai 1099€ al posto di 1549€. Esatto risparmierai 450€, davvero niente male. Certo, si tratta comunque di un prezzo importante: ma tieni in conto che stiamo parlando di una TV OLED con specifiche avanzate e che normalmente questo segmento del mercato ha prezzi decisamente meno accessibili. Se stai cercando una TV che non ti imponga nessuna rinuncia e che ti offra una qualità dell’immagine superba, ti suggeriamo di fare in fretta e di non farti assolutamente scappare questa offerta.

L’innovativo Acoustic Surface Audio combina due attuatori e altoparlanti a gamma completa per creare un suono coinvolgente che si muove con l’immagine, con dialoghi chiari e naturali. Il sofisticato design Metal Flush Surface è stato creato per offrire un’esperienza visiva davvero coinvolgente, con una cornice stretta che permette di concentrarsi completamente sull’immagine.

La TV BRAVIA XR OLED XR-55A75K di Sony è perfetta per la console di nuova generazione PlayStation5, grazie ad un gameplay ultra-reattivo e fluido con la modalità a bassa latenza automatica in HDMI 2.1 e una frequenza di aggiornamento variabile (VRR). Il prodotto è inoltre compatibile con BRAVIA CAM, che ottimizza immagini e audio in base alla posizione dell’utente all’interno della stanza. Inoltre, un sensore di luce e colore regola le immagini in base alle condizioni di illuminazione. In sintesi, il TV BRAVIA XR OLED XR-55A75K di Sony è una scelta perfetta per coloro che cercano un’esperienza visiva e sonora coinvolgente, con una qualità visiva eccezionale e un suono di alta qualità. La sua compatibilità con PlayStation5 lo rende anche ideale per i videogiocatori più esigenti. Non farti scappare questa offerta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.