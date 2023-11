Sony BRAVIA: Smart TV Android da 32 pollici tua con 58€ in 5 mesi

Vuoi una Smart TV di qualità ma non sei disposto a spendere un occhio della testa? Allora ho trovato l’offerta giusta per te. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello la fantastica Sony BRAVIA da 32 pollici a soli 292,99 euro, invece che 449 euro.

Con questo sconto del 35% puoi risparmiare la bellezza di 156 euro. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 58,60 euro al mese per 5 mesi senza interessi. Da non farsela scappare per nessun motivo al mondo.

Sony BRAVIA: tutto l’intrattenimento che vuoi

Ecco quali sono le caratteristiche che rendono questa Smart TV uno dei migliori acquisti che puoi fare adesso:

Qualità delle immagini: gode di diverse tecnologie che rendono le immagini perfette. Ad esempio Live Color porta i colori più naturali possibile e ti regala un’emozione unica.

Android TV : grazie all’integrazione di Android potrai guardare tutti i contenuti che preferisci. Scarichi facilmente le app e le metti nella Home per averle a portata di clic.

: grazie all’integrazione di potrai guardare tutti i contenuti che preferisci. Scarichi facilmente le e le metti nella per averle a portata di clic. Comandi vocali: con il telecomando che trovi incluso puoi parlare con il tuo assistente vocale e cambiare i canali, le app e fare ricerche sul web con la voce.

Insomma una grande occasione che oggi puoi avere a molto meno. Solo che devi essere rapido perché è un’offerta destinata a durare poco. Quindi vai subito su Amazon e acquista la tua Sony BRAVIA da 32 pollici a soli 292,99 euro, invece che 449 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.