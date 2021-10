Sony Bravia: la smart TV senza mezzi termini (-100€)

Goderti la televisione al massimo della qualità è proprio bello, vero? Con Sony BRAVIA sperimenti questo e tanto altro grazie alle varie tecnologie di cui è dotato. Tra i modelli presenti sul mercato è una dei più apprezzati grazie al suo ottimo rapporto qualità prezzo. Quest'ultimo, al momento, è persino più basso del solito grazie a una promo in corso su Amazon. Con appena 699,00€ ti porti a casa questo spettacolo di televisore.

Le spedizioni sono ovviamente veloci e gratuite in tutta Italia.

Sony BRAVIA: cosa aspettarti da questa smart TV

Quando vai in un qualsiasi negozio di elettronica e ti perdi tra le varie file di televisori, non puoi non esserti mai fermato davanti a un Sony BRAVIA. Questi televisori ti ammaliano nel vero senso della parola visto che sono un concentrato di tecnologie che centrano sempre il punto.

Con una dimensione di 43 pollici, il pannello di questo dispositivo in particolare è un LED con risoluzione Ultra HD 4K che cattura e mostra ogni più piccolo dettaglio. Grazie all'HDR la resa visiva è nettamente migliore rispetto a numerosi modelli concorrenti e in più ti svelo un segreto: non può essere trovato da nessun altra parte.

Trattandosi di un'esclusiva Amazon non hai l'occasione di acquistarlo in altri negozi, quindi se fossi in te ci farei seriamente un pensiero.

E' compatibile con tutte le applicazioni più in voga come Netflix, Disney+, YouTube e Amazon Prime Video. In più al suo interno ha integrato Google Assistant quindi con un solo comando vocale puoi avere tutto a disposizione.

Se fossi in te non me la farei scappare. Acquista la tua Smart TV Sony BRAVIA da 43 pollici su Amazon a soli 699,00€. La ordini e la ricevi a casa in appena qualche giorno lavorativo. Le spedizioni sono gratuite sia per i membri Prime che per i clienti standard.