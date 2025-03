Sony Bravia 8 OLED con il 25% di sconto: è la migliore offerta Amazon del giorno

Tempo di cambiare televisore? Se punti al massimo, abbiamo un’ottima notizia: esplorando le migliori offerte su Amazon del giorno abbiamo trovato un’occasione perfetta per te. Di quelle imperdibili, a cui non si può proprio dire di no. Per ancora pochissimo tempo, la Sony Bravia 8 OLED da ben 77 pollici è in offerta a 2599€, con un enorme risparmio sul suo normale prezzo di listino (3459€).

Chiaramente parliamo di una soluzione premium con tutte le funzionalità di ultimissima generazione. Ma non farti scoraggiare dal prezzo: ti ricordiamo che su Amazon puoi dilazionare gli importi fino a 3000€ in più pagamenti mensili, semplicemente scegliendo Credit Line come metodo di pagamento. L’esito della richiesta del finanziamento è immediata, mentre il primo pagamento verrà addebitato solamente il prossimo mese. Insomma, oggi non paghi proprio nulla.

Il meglio della tecnologia OLED

Il Sony Bravia 8 OLED da 77 pollici, modello 2024, offre una qualità d’immagine eccezionale grazie al pannello OLED 4K HDR, che garantisce neri profondi e colori vividi.

Il processore XR ottimizza immagini e suoni in tempo reale, mentre la frequenza di aggiornamento a 120Hz assicura una visione fluida, ideale per film d’azione e giochi. La TV è dotata di Google TV integrato, offrendo accesso a un’ampia gamma di app e servizi di streaming. Le funzionalità come IMAX Enhanced, Dolby Vision e Dolby Atmos migliorano l’esperienza cinematografica domestica.

Per i possessori di PlayStation 5, il Gaming Menu dedicato ottimizza le impostazioni per un gameplay reattivo. La connettività è completa con Chromecast e AirPlay integrati, facilitando la condivisione di contenuti da dispositivi mobili.

Attualmente, su Amazon Italia, il prezzo è scontato del 25%, passando da 3.450,98€ a 2.599€, rendendo questo televisore un’opzione interessante per chi cerca prestazioni elevate a un prezzo competitivo. Non durerà per sempre: approfittane subito prima che sia troppo tardi!