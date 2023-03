Sony Alpha 6000Y: il kit con doppio obiettivo con oltre 300 euro di sconto

La Sony Alpha 6000Y è una fotocamera digitale mirrorless di alta qualità, perfetta per gli appassionati di fotografia e video che cercano un kit completo e versatile. In particolare, questo bundle include la fotocamera Sony Alpha 6000 e due obiettivi di alta qualità, il SEL 16-50 mm e il SEL 55-210 mm. Questo fantastico kit oggi è scontato del 31% su Amazon, questo significa che lo potete acquistare ad un prezzo di soli 830,16 euro. Potendo risparmiare così ben oltre 300 euro e con la possibilità di poterlo pagare in comode rate.

Sony Alpha 6000Y: questo kit a questo prezzo è semplicemente irresistibile

La fotocamera Sony Alpha 6000Y è dotata di un sensore APS-C CMOR Exmor da 24.2 megapixel, che offre una risoluzione delle immagini eccezionale. Inoltre, la fotocamera è equipaggiata con un processore di immagini BIONZ X, che garantisce una qualità dell’immagine superiore e una maggiore velocità di elaborazione. Uno dei punti di forza di questa camera è il mirino OLED Tru-Finder ad alta risoluzione, che consente di visualizzare l’immagine in tempo reale con una precisione incredibile. Inoltre, la fotocamera è dotata di un sistema di messa a fuoco automatica avanzato, con 179 punti Eye AF, che consente di ottenere immagini nitide e dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La fotocamera Sony Alpha 6000Y ha anche un flash integrato e un display LCD inclinabile da 3 pollici, che consente di scattare foto da angoli insoliti. Inoltre, la fotocamera può registrare video in Full HD a 1080p, offrendo la massima qualità possibile. Infine, questa camera è dotata di uno schermo/mirino ibrido, che consente di passare rapidamente dal mirino alla modalità di visualizzazione del display LCD. Questa funzionalità è particolarmente utile per i fotografi che vogliono avere una visione chiara dell’immagine prima di scattare la foto.

In sintesi, la Sony Alpha 6000Y è una fotocamera digitale mirrorless di alta qualità, perfetta per gli appassionati di fotografia che cercano un kit completo e versatile. Grazie al bundle che include la fotocamera Alpha 6000 e due obiettivi di alta qualità, il SEL 16-50 mm e il SEL 55-210 mm, è possibile ottenere una combinazione eccezionale di funzionalità avanzate e qualità dell’immagine eccezionale. Tutto questo può essere vostro ad un prezzo super scontato di soli 830,16 euro. Non perdere tempo se sei interessato a questo kit, prodotti del genere si esauriscono velocemente visto il periodo storico che stiamo vivendo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.