Sony A7MK2 con 28-70 a meno di 900€ su Amazon: FOLLIA, corri a prenderla

Oggi vi parleremo di una fotocamera mirrorless full-frame veramente sensazionale: si chiama Sony A7 Alpha Mark II ed è un prodotto che è in grado di offrire una combinazione straordinaria di tecnologia avanzata, con una qualità delle immagini sorprendente e tanta flessibilità creativa. Su Amazon è in super sconto al prezzo speciale di soli 899,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevela sfuggire anche perché arriva con la lente 28-70 inclusa nella confezione, oltre ovviamente ai cavi per la ricarica e una batteria originale.

Sony A7 MK2 con 28-70: best buy a 899€

La Sony A7 Alpha Mark II è la naturale evoluzione della serie A7 e porta con sé una serie di miglioramenti significativi. Un’area chiave di miglioramento risiede nel sistema di stabilizzazione dell’immagine, che ora è basato su cinque assi.

Non di meno, è dotata di un sensore full-frame da 24,3 megapixel che cattura immagini ad alta risoluzione con una gamma dinamica impressionante. La qualità delle foto e dei video è sorprendente anche al buio, grazie alla sensibilità ISO estesa fino a 25.600. Sappiate che sarà possibile utilizzare una vasta gamma di obiettivi intercambiabili per adattare la mirrorless alle esigenze specifiche del progetto. In confezione troverete la lente kit standard 28-70 con diaframma variabile.

Inoltre, la fotocamera è in grado di registrare video in Full HD, pertanto produce clip perfette per i videomaker in erba. L’innovativo sistema di messa a fuoco automatica a rilevazione di fase rende la registrazione video ancora più precisa; è perfetta per i content creator che vogliono migliorare la qualità dei propri contenuti da postare sui social. A bordo troviamo un pratico mirino elettronico OLED chiaro e luminoso e vi è anche lo schermo LCD ribaltabile per facilitare la composizione degli scatti o dell’inquadratura video da diverse angolature. Con un prezzo di soli 899,00€, la Sony A7 MK2 con 28-70 è da prendere al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.